Gaziantep'te, 226 kişiye kısıtlama ve mesafe cezası 

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kuralını ihlal eden 226 kişiye ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 18 yaşından küçük 28 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 198 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Ekiplerin yaptığı denetimlerde 235 iş yerinin kontrol edildiği ve 3'üne idari işlem yapıldığı kaydedildi.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-08 13:32:03<br>

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