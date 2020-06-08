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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçmiş bayram kutlaması bu kez ölüme neden oldu

İHA

Geçmiş bayram kutlaması bu kez ölüme neden oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 66 kişinin korona virüs nedeniyle karantina altına alınması ile sonuçlanan geçmiş bayram kutlamalarında bu kez yaşlı bir kadın öldü. Nizip ilçesinde ikinci geçmiş bayram kutlamasında korona virüs bulaşan 77 yaşındaki Fatma G, hayatını kaybetti.
Nizip ilçesine bağlı Adaklı Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Fatma G., geçmiş bayram kutlaması için torunlarının ziyarete gelmesinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan test sonuçlarında korona virüs (covid 19) tespit edilen Fatma G, hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Fatma G., yoğun bakımdaki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Fatma G.'de korona virüs tespit edilmesinin ardından, yaşadığı evin de aralarında bulunduğu mahalledeki toplam 5 evde karantina başlatılmıştı. Giriş çıkışların yasak olduğu evlerdeki karantina süreci devam ederken, Fatma G.'nin cenazesinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahalle mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

İlk kutlama sonrası 66 kişi karantinaya alınmıştı.
Öte yandan Gaziantep'te fabrika işçisi olarak çalışan A.K. (32), bayramda uygulanan kısıtlamanın sona ermesinin ardından 1 Haziran'da İslahiye'nin Şerikanlı Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanına bayram kutlamasına gitmiş, ailesi ve yakınları ile bayramlaşan A.K.'nın daha önce yaptırdığı Covid19 testinin pozitif çıktığı belirlenince hastanede tedaviye alınmıştı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine ise Şerikanlı Mahallesi'nde bulunan 12 ev ile bu evlerde yaşayan toplam 66 kişi karantina altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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