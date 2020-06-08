Gaziantep´te bir mahalle karantinaya alındı

<br>Eyyüp BURUNKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP´in Şehitkamil ilçesinde bir kişide görülen koronavirüs vakası üzerine Yalangoz Mahallesi karantinaya alındı. <br>İlçeye bağlı 400 nüfuslu Yalangoz Mahallesi'nde yaşayan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Yaşanan bu gelişme sonrası Şehitkamil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının başka kişi ve bölgelere yayılmasını önlemek için Yalangoz Mahallesi´nin karantinaya alınmasına karar verdi. Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaparken, anonslarla da vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları istendi. Mahallede yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubunca karşılanıyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN, Kadir GÜNEŞ<br>2020-06-08 15:20:30<br>
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