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İslahiye'de orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

DHA

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan karadan ve havadan müdahale ile söndürülen yangında 2 hektarlık alandaki kızılçam zarar gördü. Çubuk Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Gaziantep ve Kahramanmaraş Orman İşletme müdürlüklerine bağlı 8 arasöz, 3 su tankı ve iş makineleri ile yangına müdahale edildi. Hatay'dan gelen 2 halikopter de ekiplere havadan destek...

İslahiye'de orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü

<br>Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan karadan ve havadan müdahale ile söndürülen yangında 2 hektarlık alandaki kızılçam zarar gördü.<br>Çubuk Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Gaziantep ve Kahramanmaraş Orman İşletme müdürlüklerine bağlı 8 arasöz, 3 su tankı ve iş makineleri ile yangına müdahale edildi. Hatay'dan gelen 2 halikopter de ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin 1 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 2 hektar alandaki kızılçam zarar gördü.<br>Orman yangını yerinde takip eden Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, "Yangına en hızlı şekilde karadan ve havadan müdahale ederek kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptık. Yanan bölgede en kısa zamanda ağaçlandırma yapacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-08 18:17:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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