Gaziantep FK sıkı çalışıyor

Gaziantep Futbol Kulübü, pazar günü oynanacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına sıkı şekilde devam ediyor.
Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'de maçlarının yeniden başlamasına dört gün kaldı. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü de ligin başlamasına sayılı günler kala, çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor.
Kırmızısiyahlılar, ligin 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde, tüm futbolcuların katılımıyla gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve yenileme çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5’e 2 pas çalışmasıyla son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.