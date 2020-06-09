Gaziantep'te örnek olacak iş birliği 200 bin sanayi çalışanına pandemiden korunma eğitimi verilecek

Gaziantep'te 1 Haziran itibariyle başlayan yeni normalleşme süreci kapsamında kentteki 4 önemli kurumun temsilcileri arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle 200 bin sanayi çalışanınan korona virüsten korunma yolları konusunda eğitim verilecek

Küresel bir salgın olarak dünya gündemine oturan yeni tip korona virüse karşı ulusal çapta verilen mücadelenin başarı kazanmasının ardından başlatılan yeni normalleşme süreci, gündelik hayatta enfeksiyon riskini önlemek adına bir takım önlem ve tedbirleri de beraberinde getirdi. 1 Haziran tarihinden bu yana başlatılan yeni normal düzende ise sanayicilere ve çalışanlara destek olabilmek amacıyla Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğinde COVID19 Bilgilendirme Eğitimi İş Birliği Protokolü imzalanarak 3 gün boyunca “Eğiticinin Eğitimi” adı altında bilgilendirme programı düzenlenecek. Protokol, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serdar Sarıfakı'nnda yer aldığı törenle imzalandı.

İmzalanan protokolle kentteki 200 bin sanayi çalışanına “COVID19 Virüsü’nden Korunma Tedbirleri Eğitimi” verilecek.

" Herkes kendi denetleme mekanizmasını oluşturmalı"

Başkan Fatma Şahin, ‘Gaziantep Modeli’ olan birlikte iş yapma anlayışının kentin sanayi işletmelerinde de varlığını sürdürdüğünü belirterek, "En zor zamanda bir araya gelme modelinde ‘şikayet etme çare bul’ diyoruz. Eğitici eğitimleriyle 200 bin kardeşimizin yaşam şeklini ve bakış açısını salgına ilişkin düzenlemek adınaiş birliği içindeyiz. Her insanın başına bir denetleme mekanizması koyarak salgına yönelik başarı sağlamak güç olur. Bu nedenle herkes kendi sorumluluk bilinciyle kendi denetleme mekanizmasını oluşturmalıdır. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Dünyadaki büyük devlet tanımı pandemiyle birlikte değişim gösterdi. Şu anda sağlık zinciri, tedarik zinciri, maske üretimi ve çevre duyarlılığı olmayan ülke için büyük devlet tanımı yapamayız. Biz, Türkiye olarak salgın mücadelesinde gösterdiğimiz başarıyla diğer ülkelerde pozitif ayrıştık. Salgında düşük risk grubunda başladık, sosyal yardım ağında şehirde önemli işlere imza attık. Sosyal belediyeciliğin gerekliliklerini büyük bir özveriyle yerine getirdik. İlk maskeyi üreten şehir olduk. Şehrimizin hijyen üretimi de ulusal mücadelede önemli bir noktada yer alıyor. O yüzden bu şehrin büyük sorumluluğu var. Bizim üretmemiz lazım. Bu bir zorunluluk. Tırnak tırnak çalışmalıyız. Bugün burada olmamızın nedeni; 200 bin arkadaşımızı pandemiye karşı bilinçlendirmektir. 200 bin işçinin sağlığı bize emanet” dedi.

Herkes kendisinin doktoru olmalıdır

Gaziantep Valisi Davut Gül ise pandeminin büyük bir tehlike niteliği taşıdığını hatırlatarak, “Sıkıntı çok büyük. Virüs çok kolay yayılıyor. O nedenle herkes kendisinin doktoru olmalıdır. Keşke bir yönetmelikle salgından korunması sağlayabilsek ancak bu virüsün önüne böyle geçemeyiz. Duyarlı olmalıyız. Gaziantep’te diğer şehirler gibi üretmek zorunda. Bizim hassasiyetlerimiz mevcut. 4 ana başlığı devlet politikası olarak benimsedik. Kamu düzeninin muhafaza edilmesi, üretim ve tedarik zincirinin muhafaza edilmesi, sağlık sisteminin ayakta kalması ve son olarak kişisel korunma yöntemlerini düzenli bir şekilde yerine getirmek. Son madde çok önemli herkesin korunma kurallarını yerine getirmesi gerekiyor. Tabi kendini disipline ederken de bunu kişilerin inisiyatifine bırakmamak da önemli. Burada bizim iş birliğini sağlamamız gerekiyor. Üretim zincirinin devam etmesi için üretime devam edilmesi gerekiyor. Ziyaretlerimiz oldu ve fabrikalarımızın durumunun çok iyi olduğunu gördük. Yüzde 99’unun fiziki şartları çalışmaya elverişli. Bizim yüzde 1’e yoğunlaşmamız lazım. Çünkü salgın tehdidi hafife alınmamalı. Bizim sadece hijyen güvenliğini fabrikada sağlamamız da yanlış bir algı oluşturur. Kişinin özel alanında da aynı duyarlılığı göstermesi şarttır. Aile hayatında örneğin, bu salgın durumunu gözeterek yaşam standartları belirlenmeli ve korun yöntemleri uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Örnek teşkil eden bir mücadele ortaya koyuyoruz"

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de sanayicilere ve çalışanlara destek olmak amacıyla Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iş birliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendiğini ifade ederek, "Bugün tüm dünyada pandemiye karşı önemli bir mücadele verilmektedir. Ancak Türkiye bu süreçte tüm dünyaya örnek teşkil edecek bir mücadele vermektedir. Dolayısıyla siz sanayicilerimize düşen en önemli görev destek olarak durum hakkında hassasiyet göstermektir. Tedbirlerimizin sürekliliğini sağlamamız gerekiyor. Bugün düzenlenen eğitim bilgilendirme toplantısıyla çalışanlarımızın virüsle mücadelede etkin olması hakkında bilinçlendirmek hedeflenmektedir" diye konuştu.

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