Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>GAZİANTEP,( DHA)GAZİANTEP'te, bir makarna fabrikasında çalışan 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı.<br>Gaziantep 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde faailiyet gösteren makarna fabrikasında, bir işçi, rahatsızlanınca hastaneye gitti. İşçiye şüphe üzerine yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine fabrikada çalışan işçilerin tamamına test yapıldı. 25 işçide de koronavirüs olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri, işçilerin temaslı olduğu kişileri belirlemek için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP, (DHA)<br>2020-06-09 18:18:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.