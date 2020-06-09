Define için kazdığı çukura düşüp öldü

<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP'in, Yavuzeli ilçesinde define aradığı sırada kazdığı çukura düştüğü ileri sürülen Halil Durgun (50), hayatını kaybetti.<br>Olay, bugün ilçe kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, 2 arkadaşı ile birlikte define arayan Halil Durgun, dengesini kaybederek kendi kazdığı çukura düştü. Çukurdan çıkarılan Durgun, arkadaşları tarafından araca bindirilerek Yavuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Halil Durgun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durgun´un cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.<br>Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, Durgun ile birlikte define için kazı yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-06-09 19:56:03<br>
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