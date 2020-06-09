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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

DHA

Gaziantep'te arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü

<br>Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, arkadaşlar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Hüseyin A., arkadaşı M.S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. M.S. gözaltına alındı. <br>Olay, akşam saatlerinde, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin A., M.S. ve 2 arkadaşı ile birlikte Yeşilkent Mezarlığı yakınlarındaki boş araziye gitti. Burada otomobilde oturan arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. tabancayla Hüseyin A.'ya ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hüseyin A.'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. <br>Jandarma ekipleri, M.S.'yi yakalayıp gözaltına alırken kaçan 2 şüphelinin yakalanması için de çalışma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ<br>2020-06-09 20:01:30<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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