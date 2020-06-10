Ailesi kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyince intihar etti

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<br>Mustafa KANLIKadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, Harun Ö. (17), ailesi, kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyince, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.<br>İntihar olayı, önceki akşam Ünaldı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünlerde davulculuk yapan Harun Ö., kız arkadaşı ile evlenmek istedi. Ancak aile, kabul etmedi. Harun Ö. de annesi ile babasının terasta oturduğu sırada, oturma odasının tavanına iple kendini astı. <br>Baba Harun Ö., tarafından cansız bedeni bulunan Harun Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 5 kardeş olan gencin intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ<br>2020-06-10 12:46:03<br>

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