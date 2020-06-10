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Salgınla mücadelenin kahramanı sağlıkçıyı öldüresiye dövdüler Covid-19 muayene odasına gelen hasta yakınları 5 aydır ailesini görmeyen sağlık çalışanını tekme tokat darp etti Hastanenin güvenlik görevlileri ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesi ile taraflar etkisiz hale getirildi

İHA

Gaziantep'te 5 aydır ailesinden uzak olan sağlık çalışanı çalışanı, görev yaptığı Covid19 muayene odasında hasta yakınları tarafından ölesiye darp edildi. Burnu 3 yerden kırılan sağlık çalışanı saldırganlardan şikayetçi oldu.

Salgınla mücadelenin kahramanı sağlıkçıyı öldüresiye dövdüler Covid-19 muayene odasına gelen hasta yakınları 5 aydır ailesini görmeyen sağlık çalışanını tekme tokat darp etti Hastanenin güvenlik görevlileri ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesi ile taraflar etkisiz hale getirildi

Gaziantep’te 5 aydır ailesinden uzak olan sağlık çalışanı çalışanı, görev yaptığı Covid19 muayene odasında hasta yakınları tarafından ölesiye darp edildi. Burnu 3 yerden kırılan sağlık çalışanı saldırganlardan şikayetçi oldu.
Olay, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid19 Muayene Odası'nda başladı. Acil Tıp Teknisyeni Eyyüb Toprak, tedavi olmayı bekleyen bir hastanın 2 yakını tarafından öldüresiye dövüldü. Aldığı yumruk darbeleriyle burnu 3 yerinden kırılan sağlıkçının darp edilme anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Muayene odasından bekleme alanına taşan olayda, araya giren güvenlik görevlileri ve hastane çalışanları tarafından taraflar ayrıldı.

5 aydır ailesinden uzak yaşıyor.
3 yıldır Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yaptığını belirten 21 yaşındaki Eyyüb Toprak, 5 aydır ailesinden uzak yaşadığını söyledi. 5 aydır izole edildiği yerden ailesiyle sadece görüntülü konuşarak haberleştiğini anlatan Toprak, “Acil triyaj bölümünde çalışıyordum hastamız vardı, doktor hanım da sürüntü almaya gitmişti. O sırada hasta geldi ben de kağıdını alıp sıraya aldım kendisini. Doktor hanım geldiğinde hastayı çağırdık ama hastanın olmadığını gördüm. Doktor hanıma hastanın burada olmadığını geldiğinde muayeneye alacağımızı söyledim. Ondan sonra doktor başka bir Covid19 hastası için telefonda görüşüyordu, ben de şu anda telefonla görüştüğünü ve biraz beklemeleri gerektiğini söyledim” dedi.

Rapor almak yerine işine geri döndü
Hasta yakınının küfür etmeye başladığını ve sonrasında yumruk attığını kaydeden Toprak, “Bana ağır konuşmaya başladı ‘sen çok saçma konuşuyorsun, çok boş konuşuyorsun’ gibi sözler söyledi. Daha sonrasında küfür etmeye başladı ve ‘bir şey daha söylersen senin için hiç iyi olmayacak’ dedi. Sonrasında beni duvara iterek yumruk attı. Darp raporu aldım 4 günlük rapor aldım ama doktorum uzatabiliriz uygun görüyorum dedi ama şu dönemde bir rapor alıp gitmektense devletim ve vatandaşım benden sağlık hizmeti bekliyor, ben de bu hizmetime Pazartesi gününden itibaren yapmaya başlayacağım” ifadelerini kullandı.

Ailesiyle tehdit ettiler"
"Sen hep burada kalmayacaksın, ailenle bir yerlerde oturduğun zaman seninle o zaman görüşeceğiz" gibi sözlerle ailesi üzerinden tehdit edildiğini de kaydeden Toprak, “Ben zaten annemi babamı 5 aydır görmüyorum ruh sağlığım yerinde değil şu anda. Şikayetçi oldum ben bu konuda, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konu için bizlere yardımcı olmasını istiyorum” diye konuştu.
Sağlıkçı Eyyüb Toprak’ı darp eden şahısların ise olayın ardından gözaltına alındığı ve alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan darp anları ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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