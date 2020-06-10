Gaziantep'te işletmeler pandemi standarını yakalıyor

Gaziantep'te yeni normalleşme süreci kapsamında sterilize bir ortamda hizmet verilmesini sağlamak amacıyla korona virüse karşı işletmecilere ve personele verilen Covid 19 hijyen ve Sunum eğitimi tamlayan resotonlara "Fıstık Gibi" sertifikalarının teslimine devam ediliyor.

Kısa süre içerisinde pandemi olarak ilan edilerek küresel bir sağlık problemi haline dönüşen yeni tip Corona Virüs’e karşı gerek ulusal gerekse de bölgesel anlamda yürütülen mücadele 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme süreciyle vatandaşları buluşturdu. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle yeni dönem olarak adlandırılan bu sürecin işleyişinde virüs tehdidine yönelik bazı temel önlemlerin yerine getirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda gastronomi kenti Gaziantep’in sağlıklı lezzetin başkenti imajına kavuşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, hijyen ve dezenfeksiyon eğitimleri devam ederken eğitimi tamamlayan Orkide Pastane ve Restoran, İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu ile Tahmis Kahvesi için gerçekleştirdiği sertifika törenine Kebapçı Halil Usta ve Acıoğlu restoranı da eklendi. Böylelikle eğitimden faydalanan müesseseler arasında sertifikalarını alan işletmelerin sayısı 5’e çıktı.

"Hizmet farkını görmek isteyenleri Gaziantep'e bekliyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in dünyanın lezzet başkenti olduğunu belirterek, “Bunu bütün dünya tescilledi. Ancak bugün verilecek sertifikalarla da biz, sağlıklı lezzetin başkentiyiz. Hizmette ve kalite de en iyiyiz. Bu iş ekip işidir. Pandemi sonrasında yeni bir dünya kuruluyor. Biz de Gaziantep olarak ‘Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi olacak” sloganından hareketle sertifika törenine gelmiş bulunuyoruz. Ağzımızın tadı geldi diyoruz. Ağız tadı yalnızca yenilen yemek değil, kardeşliktir. Bir birlikteliktir. Bütün dünyayı Gaziantep’in lezzetlerini tatmaya devam etmek istiyoruz. Hizmetin farkını görmek amacıyla ziyaretçilerimizi şehrimize davet ediyoruz” dedi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ben değil biz bilinciyle hareket ettiklerini ve bu algının herkese aşılanması yönünde mesai harcadıklarını vurgulayarak, "Başkan Fatma Şahin’in önderliğinde Türkiye’de Gaziantep yeni normal süreçte ilkleri başlattı. Biz sanayi, tarih ve turizm kentiyiz. Bugün de burada yeni normallere uyum sağladığımız yönünde bir program için bulunuyoruz. Sertifika törenine Kebapçı Halil Usta restoranını da dahil ettik. Eğitim aldılar ve artık pandemi sürecinde kazandıkları deneyimle müşterilerine daha iyi hizmet verecekler" şeklinde konuştu.

Kebapçı İbrahim Halil Kör ise Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde gerçekleştirilen eğitim sürecinde çok fazla deneyimsiz ve bilgisiz olduklarına işaret ederek, “Şimdi eğitimimizi tamamladık. Edindiğimiz bilgileri artık, hizmetimizde uygulamaya koyup ‘fıstık gibi’ bir işletme olacağız” ifadelerini kullandı.

Eğitim sürecinde pandemiye karşı çok faydalı bilgiler edindiklerini anlatan Uğur Acıoğlu da, "Şehrimize sunulan bu eğitimden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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