Gaziantep'te işletmeler pandemi standarını yakalıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te işletmeler pandemi standarını yakalıyor

İHA

Gaziantep'te yeni normalleşme süreci kapsamında sterilize bir ortamda hizmet verilmesini sağlamak amacıyla korona virüse karşı işletmecilere ve personele verilen Covid 19 hijyen ve Sunum eğitimi tamlayan resotonlara "Fıstık Gibi" sertifikalarının teslimine devam ediliyor.

Gaziantep'te işletmeler pandemi standarını yakalıyor

Gaziantep'te yeni normalleşme süreci kapsamında sterilize bir ortamda hizmet verilmesini sağlamak amacıyla korona virüse karşı işletmecilere ve personele verilen Covid 19 hijyen ve Sunum eğitimi tamlayan resotonlara "Fıstık Gibi" sertifikalarının teslimine devam ediliyor.
Kısa süre içerisinde pandemi olarak ilan edilerek küresel bir sağlık problemi haline dönüşen yeni tip Corona Virüs’e karşı gerek ulusal gerekse de bölgesel anlamda yürütülen mücadele 1 Haziran itibariyle yeni normalleşme süreciyle vatandaşları buluşturdu. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle yeni dönem olarak adlandırılan bu sürecin işleyişinde virüs tehdidine yönelik bazı temel önlemlerin yerine getirilmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda gastronomi kenti Gaziantep’in sağlıklı lezzetin başkenti imajına kavuşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, hijyen ve dezenfeksiyon eğitimleri devam ederken eğitimi tamamlayan Orkide Pastane ve Restoran, İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu ile Tahmis Kahvesi için gerçekleştirdiği sertifika törenine Kebapçı Halil Usta ve Acıoğlu restoranı da eklendi. Böylelikle eğitimden faydalanan müesseseler arasında sertifikalarını alan işletmelerin sayısı 5’e çıktı.
"Hizmet farkını görmek isteyenleri Gaziantep'e bekliyoruz"
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in dünyanın lezzet başkenti olduğunu belirterek, “Bunu bütün dünya tescilledi. Ancak bugün verilecek sertifikalarla da biz, sağlıklı lezzetin başkentiyiz. Hizmette ve kalite de en iyiyiz. Bu iş ekip işidir. Pandemi sonrasında yeni bir dünya kuruluyor. Biz de Gaziantep olarak ‘Her yer fıstık gibi, her şey fıstık gibi olacak” sloganından hareketle sertifika törenine gelmiş bulunuyoruz. Ağzımızın tadı geldi diyoruz. Ağız tadı yalnızca yenilen yemek değil, kardeşliktir. Bir birlikteliktir. Bütün dünyayı Gaziantep’in lezzetlerini tatmaya devam etmek istiyoruz. Hizmetin farkını görmek amacıyla ziyaretçilerimizi şehrimize davet ediyoruz” dedi.
Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ben değil biz bilinciyle hareket ettiklerini ve bu algının herkese aşılanması yönünde mesai harcadıklarını vurgulayarak, "Başkan Fatma Şahin’in önderliğinde Türkiye’de Gaziantep yeni normal süreçte ilkleri başlattı. Biz sanayi, tarih ve turizm kentiyiz. Bugün de burada yeni normallere uyum sağladığımız yönünde bir program için bulunuyoruz. Sertifika törenine Kebapçı Halil Usta restoranını da dahil ettik. Eğitim aldılar ve artık pandemi sürecinde kazandıkları deneyimle müşterilerine daha iyi hizmet verecekler" şeklinde konuştu.
Kebapçı İbrahim Halil Kör ise Büyükşehir Belediyesi’nin önderliğinde gerçekleştirilen eğitim sürecinde çok fazla deneyimsiz ve bilgisiz olduklarına işaret ederek, “Şimdi eğitimimizi tamamladık. Edindiğimiz bilgileri artık, hizmetimizde uygulamaya koyup ‘fıstık gibi’ bir işletme olacağız” ifadelerini kullandı.
Eğitim sürecinde pandemiye karşı çok faydalı bilgiler edindiklerini anlatan Uğur Acıoğlu da, "Şehrimize sunulan bu eğitimden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım’a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'e yeni bir sosyal tesis için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'e yeni bir sosyal tesis için protokol ...
Kahraman sağlıkçıyı darp edenler gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahraman sağlıkçıyı darp edenler gözaltına alındı
Gaziantep'te yapımı tamamlanan Boğaziçi Caddesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yapımı tamamlanan Boğaziçi Caddesi ...
Koronavirüs servisinde görevli sağlık çalışanının burnunu kırdılar
YEREL HABERLER Koronavirüs servisinde görevli sağlık çalışanının ...
GSO'dan tedbir uyarısı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: "Tedbirlerle birlikte sağduyuyu da elden bırakmamılıyız"
YEREL HABERLER GSO'dan tedbir uyarısı GSO Yönetim Kurulu Başkanı ...
Başkan Fatma Şahin kiraz bahçelerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Fatma Şahin kiraz bahçelerini ziyaret etti
JASAT arkadaş katilinin peşinde Gaziantep’te tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER JASAT arkadaş katilinin peşinde Gaziantep’te ...
Şehrin göbeğinde 10 yıldır karanlıkta yaşıyorlar Üç torunu ile tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor Karpuz isteyen torununun gözyaşlarını dindiremediğini söyleyen kadın, yardım eli bekliyor
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde 10 yıldır karanlıkta yaşıyorlar Üç ...
Başkan Fadıloglu kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Fadıloglu kan bağışında bulundu
Salgınla mücadelenin kahramanı sağlıkçıyı öldüresiye dövdüler Covid-19 muayene odasına gelen hasta yakınları 5 aydır ailesini görmeyen sağlık çalışanını tekme tokat darp etti Hastanenin güvenlik görevlileri ve diğer sağlık çalışanlarının araya girmesi ile taraflar etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Salgınla mücadelenin kahramanı sağlıkçıyı öldüresiye ...
Ailesi kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyince intihar etti
YEREL HABERLER Ailesi kız arkadaşıyla evlenmesine izin vermeyince ...
Emniyet müdürünün bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Emniyet müdürünün bulduğu cüzdan sahibine teslim ...
Yarım asır sonra gözlükten kurtuldu 2 yıl öncesine kadar gözlükle bile görmekte zorlanan kadın şimdi ise sağlıklı insanlardan bile iyi görüyor Önce kornea nakli yapılan kadın ardından takılan akıllı mercek ile görmeye başladı
YEREL HABERLER Yarım asır sonra gözlükten kurtuldu 2 yıl öncesine ...
Gaziantepspor ve Galatasaray'ın efsanesi Talat Özkarslı hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gaziantepspor ve Galatasaray'ın efsanesi Talat ...
Kuş yakalamak için indiği kuyuda mahsur kaldı
YEREL HABERLER Kuş yakalamak için indiği kuyuda mahsur kaldı
Gaziantep'te arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü
YEREL HABERLER Gaziantep'te arkadaşlar arasında silahlı kavga: 1 ölü
Define için kazdığı çukura düşüp öldü
YEREL HABERLER Define için kazdığı çukura düşüp öldü
Türk Ulaşım Sen'den Bölge Müdürü Miçillioğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Türk Ulaşım Sen'den Bölge Müdürü Miçillioğlu'na ...
Otomobildeki kavga ölümle bitti
YEREL HABERLER Otomobildeki kavga ölümle bitti
Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Makarna fabrikasında 26 işçinin koronavirüs testi ...
Gaziantep’te komşuların kuş kavgasında kan aktı: 2 yaralı Ailelerin de karıştığı kavganın büyümesi üzerine polis mahallede geniş güvenlik tedbirleri aldı
YEREL HABERLER Gaziantep’te komşuların kuş kavgasında kan aktı: 2 ...
Gaziantep'te hortum paniği
YEREL HABERLER Gaziantep'te hortum paniği
Define için kazdığı çukura düşen kişi öldü
YEREL HABERLER Define için kazdığı çukura düşen kişi öldü
Makarna fabrikasında virüs paniği
YEREL HABERLER Makarna fabrikasında virüs paniği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X