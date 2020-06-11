Normalleşme sürecine bir destek de İnci Kolejinden

Her yıl olduğu gibi bu yılda “Erken Kayıt Kampanyası”nı Şubat ayında başlatan İnci Koleji, Korona virüs sürecinde yaşanan ekonomik zorlukları dikkate alarak 20202021 eğitimöğretim dönemi için “Erken Kayıt Kampanyası”nın süresini 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

İnci Koleji Kurucu Temsilcisi Mehmet Postallı, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de zorlu bir süreçten geçiyor. Yaşanan zorlukları da dikkate alarak, velilerimize destek olmak amacıyla 29 Şubat 2020 tarihinde son bulması gereken ‘Erken Kayıt Kampanyası’nı 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattık. Bu sayede bütün velilerimiz 20202021 eğitimöğretim dönemi için erken kayıtlarda yüzde 25, peşin ödemelerde ise yüzde 30 indirim avantajlarından yararlanmış olacak” dedi.

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