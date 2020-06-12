Polisgücü uluslararası organizasyonların Türkiye’de gerçekleşmesinde önemli rol oynuyor

Türkiye'nin Avrupa'daki gururu Gaziantep Polisgücü Spor başarıdan başarıya koşarken elde ettiği birçok şampiyonluğun ardından uluslararası organizasyonların Türkiye’de gerçekleştirilmesinde de önemli rol oynuyor.

Son olarak geçtiğimiz aylarda Alanya’da gerçekleştirilen Avrupa Salon Hokeyi Trophy Şampiyonasında Avrupa Şampiyonluğu kazanarak hokey sporundaki en üst lig olan Eurohockey Indoor Club Cup’a yükselen Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü bu kez de 1214 Şubat 2021 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilecek olan ve Avrupa'nın hokey alanındaki en güçlü takımlarının yarışacağı Eurohockey Indoor Club Cup’a ev sahipliği yapacak.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübünün Türkiye’yi temsil edeceği şampiyonayla ilgili bir değerlendirme yapan Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Türkiye için büyün bir mutluluk ve onur kaynağı olan bu organizasyonda takımımızın başarısı için çalışacağız. Türkiye adına katılacağımız ’Eurohockey Indoor Club Cup’’ Avusturya, Belarus, Hırvatistan, İspanya, Almanya, Polonya ve Rusya'nın ’Eurohockey Indoor Club Cup’ta ki temsilcileriyle mücadele edeceğiz. Takımımızın başarılı olacağına inanıyor, bundan sonraki süreçte şampiyonaların Gaziantep'te gerçekleşmesini diliyoruz” dedi.

Ülkemiz Adına Gurur Verici Bir Organizasyon

’Eurohockey Indoor Club Cup’a Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını ifade eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan’da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “ Son yıllarda uluslararası organizasyonların ülkemize verilmesi konusunda çok yoğun bir mesai harcadık. Geçmiş yıllarda düzenlemiş olduğumuz organizasyonlar Avrupa Hokey Federasyonu tarafından tam not aldı. 2021 yılında Salon Hokeyinin en üst şampiyonasını ülkemizde düzenleyeceğiz. Bu denli büyük bir turnuvayı da kusursuz şekilde gerçekleştireceğimizden eminim. Temsilcimiz Gaziantep Polisgücü’nün de bu turnuvadan ülkemizi gururlandıracak bir sonuç çıkaracağına yürekten inanıyorum’’ diye konuştu.

1214 Şubat 2021 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirilecek olan ’Eurohockey Indoor Club Cup’la ilgili hazırlıkların alınacak önlemlerle önümüzdeki süreçte başlayacağı da açıklandı.

Eurohockey Indoor Club Cup’ta yarışacak olan ülkeler ve takımları şöyle sıralandı.

Post SV (Avusturya), HC Minsk (Belarus), Hockey Klub Zelina (Hırvatistan), FC Barcelona (İspanya), RotWeiss Koln (Almanya), KS Pomorzanin Torun (Polonya), Dinamo Elektrostal (Rusya), Gaziantep Polisgücü (Türkiye).

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