Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

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Gaziantep Nizip ilçesinde bir motosiklet karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, GaziantepŞanlıurfa D400 karayolunda meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet karşı şeritten gelen hafif ticari araca önden çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi kaldırıldı.

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