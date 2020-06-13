Kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı

Gaziantep'te yapılan operasyonda, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı dosyadan aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurbanbaba Mahallesi'nde yaptığı operasyonla 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve çok sayıda suç kaydı bulunan, 7 ayrı dosyadan aranan R.N.S. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Yakalanan şüpheli şahsın, 2 ayrı ateşli silahla kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silah ile mermi satın almak, taşımak ve bulundurmak, resmi belgede sahtecilik, 3 ayrı uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma, hükümlü ve tutuklunun kaçması dosyası gibi pek çok suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.