Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü: Türkiye'de aslan doğal hayatta barınamaz

<br>Eyyüp BURUNMustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)ÇORUM´un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde, aslan görüldüğü yönündeki iddialarla ilgili Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, izlerin aslana ait olmadığını ve Türkiye'de aslanın doğal hayatta barınamayacağını söyledi.<br>Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde merada otlayan 4 büyükbaş, yabani hayvan saldırısında öldü. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı saldıran hayvanın 'aslan' olduğunu öne sürdü. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köy ve yakındaki fotokapanları incelemeye aldı, arazi drone ile havadan tarandı. Ancak, herhangi bir bulguya rastlanmadı. Bölgede bulunan bazı ayak izlerinin de aslana ait olduğu iddia edildi. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 2'nci, dünyanın ise 4'üncü en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü ve Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, aslanların Çorum'da doğal hayatta var olamayacağını söyledi.<br>'DOĞAL ORTAMDA ASLAN BULUNMASI MÜMKÜN DEĞİL'<br>Türkiye'deki aslan popülasyonun sadece hayvanat bahçelerinde var olduğunu ifade eden Özsöyler, "Türkiye'de aslanın yaşam alanı olmadığı için Türkiye'de aslanlar sadece hayvanat bahçelerinde var. Doğal ortamda aslanın bulunması mümkün değil. Bu mutlaka dağda yaşayan ayı veya buna benzer bir hayvandır. Türkiye'de hayvanat bahçeleri dışında aslan yaşayamaz. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ve diğer hayvanat bahçelerinde de aslanların sayıları belli yaptıkları doğumlar belli. Yani bunların dışarıda görülme olasılığı yok" dedi.<br>'İZLER ASLANA AİT DEĞİL'<br>Aslana ait olduğu iddia edilen ayak izlerinin de gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özsöyler, "Bu izler aslan ayak izleri değil. Bunlar ayı veya benzeri ayak izleri olabilir. Aslanın ayak izleri bu kadar derin, toprağa batmış şekilde olmaz. Patileri daha küçüktür. Aslan ayak izi olması mümkün değildir" diye konuştu.<br>DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Eyyüp BURUN, Mustafa KANLI<br>2020-06-14 10:59:49<br>

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