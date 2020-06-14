Yeni açılan yollarda 1 milyon metreküp dolğu kullanıldı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: "Üreten bir şehrin üretime dayalı imar planlarının da yapılması gerekir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni açılan yollarda 1 milyon metreküp dolğu kullanıldı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: "Üreten bir şehrin üretime dayalı imar planlarının da yapılması gerekir"

İHA

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde planlı kentleşme çalışmaları kapsamında yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında 22 kilometrelik yol hizmete açılırken çalışmalarda 1 milyon metreküp dolgu kullanıldı.

Yeni açılan yollarda 1 milyon metreküp dolğu kullanıldı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: "Üreten bir şehrin üretime dayalı imar planlarının da yapılması gerekir"

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde planlı kentleşme çalışmaları kapsamında yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında 22 kilometrelik yol hizmete açılırken çalışmalarda 1 milyon metreküp dolgu kullanıldı.
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çok geniş bir alanda yaklaşık 1 milyon metreküp dolgu kullanarak ve 22 kilometre yol açtıklarını kaydetti. Yatırımcılar için yeni çalışma alanları oluşturduklarını anlatan Başkan Fadıloğlu, planlı kentleşme çalışmaları kapsamında kentin ihtiyaçlarına göre planlama yaptıklarını ifade etti. 3 farklı koldan yol açma çalışması yaptıklarını hatırlatan Fadıloğlu, ihtiyaçlar doğrultusunda gereken her türlü yatırıma artarak devam edeceklerini de sözlerine ekledi.
Yol çalışmaları hakkında bilgi veren Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak daha önce söz verdiğimiz gibi yol açma çalışmalarında kırsal bölgede bulunan mahallerdeki arazi yolu açma çalışmalarımızın yanı sıra diğer taraftan yeni imar alanlarında konut ve ticaret alanları oluşturabilmek için yol açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu şehir; üreten, imal eden, ihracat yapan bir şehir. Küçük ve orta büyüklükte yatırımların yapılabileceği yeni bir bölge oluşturduk. Bu bölgenin bir ucu Çimento Fabrikası’na, bir ucu İpek Yolu’na, diğer ucu Taşlıca Mahallesi ve otoyola dayanıyor. Bu bölge, çok geniş bir bölge. Bölgede, geniş bir çalışma alanımız vardı. Geçmiş dönemde başlattığımız çalışmaların nihai noktasına geldik. Şu ana kadar yapılan dolgu, yaklaşık 1 milyon metreküpün üzerinde. Yani bu dolgu, yaklaşık 70 bin kamyon demek" dedi.
Bölgede gerçekleştirilen çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Fadıloğlu, “Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde çok senkronize bir şekilde ana yollar, ara yollar demeden planlı bir şekilde bu çalışmaları gerçekleştirdik. KÜSGET Sanayi Sitesi, Plastikçiler Sitesi, Halıcılar Sitesi’nin olmuş olduğu bölgede yoğun bir çalışma temposu içerisine girdik. Son yapılan Gaziantep Et Borsası ve Et Hali’nin olduğu noktada da yine altlık çalışmaları tamamlandı, şu anda Büyükşehir Belediyemiz ana yolun asfaltıyla ilgili girişimde bulundu. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Gaziantep, üreten bir şehir. Üreten bir şehrin, üretime dayalı imar planlarının da yapılması gerekir. Bir yandan Büyükşehir Belediyemiz; BÜSEM dediğimiz, Nizip Yolu üzerinde bulunan sektörel faaliyetleri devam ettirirken, diğer taraftan da daha önce imarı yapılmış olan bu bölgedeki yerlere bizim ulaşımı sağlamamız gerekiyordu. Çok şükür arkadaşlarımız, bu bölgedeki çalışmalarımızı tamamlama noktasına getirdi. Altyapı kuruluşlarıyla birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Onların çalışmalarını tamamlamasının ardından biz, bu alanların üstyapı çalışmalarını yapacağız. Ben, tüm altyapı kuruluşlarının çalışanlarına, yöneticilerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Amacımız, milletimize hizmet etmek. Millete hizmet etmek yolunda hizmet veren tüm ekip arkadaşlarımı tekrar yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezarlıkta alacak verecek kovalamacası ölümle bitti
YEREL HABERLER Mezarlıkta alacak verecek kovalamacası ölümle bitti
Güneydoğu'da kıraç araziler de sulanabilecek Çiftçinin umudu sulama kanalı hizmete girdi Yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki kanal ile bin dekar arazi sulanacak
YEREL HABERLER Güneydoğu'da kıraç araziler de ...
MPS Tip 6 Hastası Senanur’u Kaymakam mutlu etti
YEREL HABERLER MPS Tip 6 Hastası Senanur’u Kaymakam mutlu etti
'Kavga' ihbarıyla çağırdıkları jandarmanın gününü, 181 lahmacunla kutladılar
YEREL HABERLER 'Kavga' ihbarıyla çağırdıkları jandarmanın gününü, ...
Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü: Türkiye'de aslan doğal hayatta barınamaz
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü: Türkiye'de aslan ...
Gaziantep FK, Ankaragücü maçına hazır
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Ankaragücü maçına hazır
Nurdağı'nda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Nurdağı'nda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar ...
Sanko Okulları öğrencisi Çınar Aydoğdu Türkiye ikincisi oldu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnovatif Fikirler Yarışması
YEREL HABERLER Sanko Okulları öğrencisi Çınar Aydoğdu Türkiye ...
Nurdağı’nda orman yangını
YEREL HABERLER Nurdağı’nda orman yangını
Fatma Şahin mahalle ziyaretlerine devam ediyor Şahin’den maske takan ve hijyen kurallarına uyan çocuklara bisiklet müjdesi
YEREL HABERLER Fatma Şahin mahalle ziyaretlerine devam ...
Oynadığı tüfeğin ateş alması ile vurulan kardeşi öldü
YEREL HABERLER Oynadığı tüfeğin ateş alması ile vurulan kardeşi öldü
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi ...
Gaziantep FK'da son korona virüs testleri negatif
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da son korona virüs testleri negatif
Gaziantep’in tarihi sokaklarında normalleşme hareketliliği
YEREL HABERLER Gaziantep’in tarihi sokaklarında normalleşme ...
Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Gaziantep'te 5 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 5 ev karantinaya alındı
Şahin 3 önemli protokol imzaladı Süt üreticisini sevindirecek işbirliği
YEREL HABERLER Şahin 3 önemli protokol imzaladı Süt üreticisini ...
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
İki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti 15 yaşındaki çocuk, 13 yaşındaki kardeşini vurdu
YEREL HABERLER İki kardeşin av tüfeğiyle oyunu kanla bitti 15 ...
Malatya´da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
YEREL HABERLER Malatya´da yük trenleri çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı (2)
Araban’da bir ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Araban’da bir ev karantinaya alındı
Gaziantep'te 'sarımsak kebabı' zamanı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'sarımsak kebabı' zamanı
Gaziantep'te sahte alkol ve kaçak cep telefonu operasyonu Bin 353 şişe sahte alkol, 30 litre dökme alkol ve 60 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te sahte alkol ve kaçak cep telefonu ...
Önce keşif yaptılar sonra 3 bin 600 dolar çaldılar
YEREL HABERLER Önce keşif yaptılar sonra 3 bin 600 dolar çaldılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X