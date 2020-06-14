İslahiye'de 11 evde uygulanan karantina sona erdi

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 58 kişinin yaşadığı 11 evde karantina uygulaması sona erdi.<br>Gaziantep'te fabrika işçisi A.K., sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yanına gidemediği Şerikanlı Mahallesi´nde yaşayan ailesine gecikmeli bayram ziyaretine gitti. Bu sırada daha önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkınca A.K. tedaviye alınırken, filyasyon çalışması ile gecikmeli bayram ziyaretinde 62 kişi ile temas kurduğu belirlendi. Bunun üzerine Şerikanlı Mahallesi´nde yaşayan 62 kişi, oturdukları 12 evde 1 Haziran'da karantinaya alındı. 14 günlük gözlem süresinin dolmasının ardından 58 kişinin yaşadığı 11 evde karantina sonlandırıldı.<br>İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, A.K.'nin 4 yakınının yaşadığı evdeki karantinayı ise 3 gün daha uzattı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-14 16:52:26<br>
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