İslahiye'de 11 evde uygulanan karantina sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye'de 11 evde uygulanan karantina sona erdi

DHA

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 58 kişinin yaşadığı 11 evde karantina uygulaması sona erdi. Gaziantep'te fabrika işçisi A.K., sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yanına gidemediği Şerikanlı Mahallesi´nde yaşayan ailesine gecikmeli bayram ziyaretine gitti. Bu sırada daha önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkınca A.K. tedaviye alınırken, filyasyon çalışması ile gecikmeli bayram ziyaretinde 62 kişi ile temas kurduğu belirlendi. Bunun üzerine Şerikanlı Mahallesi´nde yaşayan 62 kişi, oturdukları 12 evde 1 Haziran'da karantinaya alındı. 14 günlük gözlem...

İslahiye'de 11 evde uygulanan karantina sona erdi

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 58 kişinin yaşadığı 11 evde karantina uygulaması sona erdi.<br>Gaziantep'te fabrika işçisi A.K., sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yanına gidemediği Şerikanlı Mahallesi´nde yaşayan ailesine gecikmeli bayram ziyaretine gitti. Bu sırada daha önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkınca A.K. tedaviye alınırken, filyasyon çalışması ile gecikmeli bayram ziyaretinde 62 kişi ile temas kurduğu belirlendi. Bunun üzerine Şerikanlı Mahallesi´nde yaşayan 62 kişi, oturdukları 12 evde 1 Haziran'da karantinaya alındı. 14 günlük gözlem süresinin dolmasının ardından 58 kişinin yaşadığı 11 evde karantina sonlandırıldı.<br>İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, A.K.'nin 4 yakınının yaşadığı evdeki karantinayı ise 3 gün daha uzattı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-14 16:52:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Mutlu’dan Jandarma’ya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Mutlu’dan Jandarma’ya ziyaret
Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi polisten kaçamadı
Gaziantep'te koronaya 470 milyon TL'lik kalkan
YEREL HABERLER Gaziantep'te koronaya 470 milyon TL'lik kalkan
Çocuk inovasyon yarışmasına GKV damgası
YEREL HABERLER Çocuk inovasyon yarışmasına GKV damgası
Şahinbey’de asfalt çalışmaları son sürat
YEREL HABERLER Şahinbey’de asfalt çalışmaları son sürat
Yeni açılan yollarda 1 milyon metreküp dolğu kullanıldı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: "Üreten bir şehrin üretime dayalı imar planlarının da yapılması gerekir"
YEREL HABERLER Yeni açılan yollarda 1 milyon metreküp dolğu ...
Mezarlıkta alacak verecek kovalamacası ölümle bitti
YEREL HABERLER Mezarlıkta alacak verecek kovalamacası ölümle bitti
Güneydoğu'da kıraç araziler de sulanabilecek Çiftçinin umudu sulama kanalı hizmete girdi Yaklaşık 4 bin metre uzunluğundaki kanal ile bin dekar arazi sulanacak
YEREL HABERLER Güneydoğu'da kıraç araziler de ...
MPS Tip 6 Hastası Senanur’u Kaymakam mutlu etti
YEREL HABERLER MPS Tip 6 Hastası Senanur’u Kaymakam mutlu etti
'Kavga' ihbarıyla çağırdıkları jandarmanın gününü, 181 lahmacunla kutladılar
YEREL HABERLER 'Kavga' ihbarıyla çağırdıkları jandarmanın gününü, ...
Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü: Türkiye'de aslan doğal hayatta barınamaz
YEREL HABERLER Gaziantep Hayvanat Bahçesi Müdürü: Türkiye'de aslan ...
Gaziantep FK, Ankaragücü maçına hazır
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Ankaragücü maçına hazır
Nurdağı'nda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü
YEREL HABERLER Nurdağı'nda çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar ...
Sanko Okulları öğrencisi Çınar Aydoğdu Türkiye ikincisi oldu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnovatif Fikirler Yarışması
YEREL HABERLER Sanko Okulları öğrencisi Çınar Aydoğdu Türkiye ...
Nurdağı’nda orman yangını
YEREL HABERLER Nurdağı’nda orman yangını
Fatma Şahin mahalle ziyaretlerine devam ediyor Şahin’den maske takan ve hijyen kurallarına uyan çocuklara bisiklet müjdesi
YEREL HABERLER Fatma Şahin mahalle ziyaretlerine devam ...
Oynadığı tüfeğin ateş alması ile vurulan kardeşi öldü
YEREL HABERLER Oynadığı tüfeğin ateş alması ile vurulan kardeşi öldü
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç makinesi ...
Gaziantep FK'da son korona virüs testleri negatif
YEREL HABERLER Gaziantep FK'da son korona virüs testleri negatif
Gaziantep’in tarihi sokaklarında normalleşme hareketliliği
YEREL HABERLER Gaziantep’in tarihi sokaklarında normalleşme ...
Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Kapkaç ve motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Gaziantep'te 5 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 5 ev karantinaya alındı
Şahin 3 önemli protokol imzaladı Süt üreticisini sevindirecek işbirliği
YEREL HABERLER Şahin 3 önemli protokol imzaladı Süt üreticisini ...
Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X