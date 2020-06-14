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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (ilk yarı)
23. dakikada sol çaprazda kaleci karşı karşıya kalan Saba topu ayağından aşırınca Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.
24. dakikada ceza sahasında Gaziantep FK’li oyuncuya yapılan müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Maxim top ve kaleciyi ayrı köşeye göndererek takımını öne geçirdi. 10
31. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı köşe atışında Papy'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada Papy’nin büyük hatasında sol kanattan topu kapan Rodrigues çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rodrigues’in şutunda top üst direkten döndü.

Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx, Toska xx, KanaBiyik xx, Papy Dijilobodji xx, Morais xx, Güray xx, Sousa xx, Maxim xxx, Kayode xx, Muhammet xx
Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Jeferson, Chibsah, Diarra, Furkan, Twumasi
Teknik Direktör: Marius Sumudica
MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Kulusic xx, Atila xx, Tiago Pinto xx, Lukasic xx, Saba xx, Scarione xx, Rodrigues xx, Orgill xx
Yedekler: Korcan, Cebrail, Fatih, Sedat, Mahmut, Faty, Ender, Michalak, Aydın, İlhan Parlak
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Gol: Maxil (dk. 25 pen.) (Gazişehir FK)
Sarı kartlar: Marius Sumudica (maçtan önce) (Gazişehir FK), Lukasic (Ankaragücü)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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