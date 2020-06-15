Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - MKE Ankaragücü: 1

Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşma 11 berabere bitti.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
51. dakikada ceza sahası dışından Oscar Scarione'nin sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu. 11
65. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Scarione’nin kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta Günay topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
68. dakikada Ankaragücü’nün sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta kaleci Günay gole izin vermedi.
89. dakikada Akaragücü atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Kitsio’nun şutunda Günay topu kontrol etti.
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
Gaziantep FK: Günay xx, Oğuz xx, Toska xx, KanaBiyik xx, Papy Dijilobodji xx, Morais xx, Güray xx (Kenan dk. 58 x), Sousa xx (Diarra dk. 58 x), Maxim xxx (Twumasi dk. 83 ?), Kayode xx, Muhammet xx (Jeferson dk. 58 x)
Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Chibsah, Furkan
Teknik Direktör: Marius Sumudica
MKE Ankaragücü: Ricardo xx, Kitsiou xx, Pazdan xx, Kulusic xx, Atila xx, Tiago Pinto xx (Sedat dk. 73 x), Lukasic xx, Saba xx (Cebrail dk. 83 ?), Scarione xx (Michalak dk. 83 ?), Rodrigues xx, Orgill xx (İlhan Parlak dk. 77 x)
Yedekler: Korcan, Fatih, Mahmut, Faty, Ender, Aydın
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Maxim (dk. 25 pen.) (Gazişehir FK), Scarione (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Marius Sumudica (maçtan önce), Diarra, Twumasi, Morais (Gaziantep FK), Lukasic, Pazdan, Kulusic (Ankaragücü)
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