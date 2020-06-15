Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: 1-1

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<br>GAZİANTEP (DHA)STAT: Kalyon<br>HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar<br>GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Sousa (Dk. 58 Diarra), Güray Vural (Dk. 58 Kenan Özer), Morais, Maxim (Dk. 83 Twumasi), Kayode, Muhammet Demir (Dk. 58 Jefferson)<br>MKE ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Pinto (Dk. 73 Sedat Ağçay), Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Kitsiou, Lukasik, Lobjanidze (Dk. 83 Cebrail Karayel), Scarione (Dk. 83 Michalak), Rodrigues, Orgill (Dk. 77 İlhan Parlak)<br>GOLLER: Dk. 25 (P) Maxim (Gaziantep FK) Dk. 51 Scarione (MKE Ankaragücü)<br>SARI KARTLAR: Diarra, Twumasi, Morais (Gaziantep FK) - Lukasik, Pazdan, Kulusic (MKE Ankaragücü)Süper Lig'in 27'nci haftasında Gaziantep FK'nın MKE Ankaragücü'nü konuk ettiği karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadele, koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynandı.25'inci dakikada Kulusic'in ceza sahası içerisinde Maxim'e yaptığı faul sonucunda maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. Maxim'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti ve ev sahibi ekip öne geçti: 1-0.<br>51'inci dakikada Atila Turan'ın kullandığı köşe vuruşunda Gaziantep FK savunması topu uzaklaştıramadı. Orgill'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Scarione'nin bekletmeden vuruşu ağlarla buluştu ve skora eşitlik geldi: 1-1.<br>Mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep <br>2020-06-14 23:38:56<br>

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