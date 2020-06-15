Gaziantep'te, 422 kişiye 'sosyal mesafe' cezası 

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<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 422 kişiye ceza kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 422 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Polis ekiplerinin gün içerisinde yaptığı denetimlerde, kontrol edilen 176 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-15 11:41:05<br>

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