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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Kolej Vakfı’nda ödül yağmuru

İHA

Gaziantep Kolej Vakfı’nda ödül yağmuru

2019/2020 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde katıldıkları çeşitli yarışmalarda derece elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrenciler için düzenlenen ödül töreninde başarılı öğrencilerin ödülleri öğretmen ve idarecileri tarafından verildi.
Mart ayı sonrasında, tüm dünyayla birlikte ülkemizin de gündeminde olan Covid19 virüsü ile beraber başlayan süreçte Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri akademik, kültürsanat ve spor alanlarındaki başarılarına başarı eklemeye devam etti. Bu doğrultuda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 20192020 eğitimöğretim yılı 2. dönem sonrası çeşitli kategorilerde başarı gösteren öğrencileri için Covid19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde tutularak ödül töreni düzenlendi. Törene aileleriyle birlikte katılan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken öğrencilere pandemi süreci hakkında da bilgiler verilerek alınan önlemlere mutlaka uyulması gerekildiği uyarılarında da bulunuldu. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki dünya genelinde yaşanan ve Türkiye’nin de etkilendiği pandemi sürecinde eğitim ve öğretimin kesintiye uğramaması için teknolojinin bütün imkanlarından yararlandıklarını, uygulanan uzaktan eğitimle öğrencilerin bu süreçte bütün derslerini başarıyla sürdürmesinin sağlandığını ifade ederek bu süreçte öğrencilerin alınan önlemlerle sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda düzenlenen etkinliklerde önemli başarılara imza attıklarını sözlerine ekleyerek dereceye giren öğrencileri kutladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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