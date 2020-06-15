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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyabetten tek bir ameliyatla kurtulabilirsiniz

İHA

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabetten tek bir cerrahi operasyonla kurtulabilmek mümkün oluyor. Özel Gaziantep Anka Hastanesi'nde başarı ile uygulanan metabolik cerrahi operasyonu ile yerli ve yabancı olmak üzere 400 üzerinde hasta sağlığına kavuştu

Diyabetten tek bir ameliyatla kurtulabilirsiniz

Çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan diyabetten tek bir cerrahi operasyonla kurtulabilmek mümkün oluyor. Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde başarı ile uygulanan metabolik cerrahi operasyonu ile yerli ve yabancı olmak üzere 400 üzerinde hasta sağlığına kavuştu
Şeker hastalığının hayat kalitesini düşüren ve yoğun ilaç kullanımı gerektiren ağır bir hastalık olduğuna dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, "Tip 2 diyabet hastaları gündelik yaşamlarına devam etmek için ilaç ve insülin kullanmak durumunda kalıyor. Ancak sürekli almaları gereken ilaçların ister istemez yan etkileri oluşuyor. Üstelik kullanılan ilaçlara rağmen hastalık ilerleyebiliyor. Bu ilaçlar hastalığı tam olarak kontrol altında tutmadığı zaman cerrahi tedavi düşünülmesi gerekiyor. Kan şekerinin sürekli yüksek olması vücuttaki diğer organları da olumsuz etkiliyor. Başta kalp olmak üzere damarlar üzerinde çok ciddi yan etkisi var, damar sertliğini arttırarak daralmalar meydana getiriyor, böbrek fonksiyonlarını bozarak böbrek yetmezliğine neden olabiliyor, ayaklarda ve bacaklarda uyuşmalara neden oluyor. Hastalık sonrası oluşan zaman kaybı gözde, böbreklerde, sinir uçlarında hasar başlatabiliyor. Bu da hastanın daha çok sıkıntı yaşamasına neden oluyor. Bu nedenle hastalık çok ileri düzey komplikasyonlar gelişmeden diyabet hastalarının metabolik cerrahi yöntemini düşünmelerini öneriyoruz. Şeker hastalığının tedavisinde beslenme şekli değişikliği ve ilaç kullanımı yetersiz kalabilirken, insülin tedavisi de hastalığa geçici çözümler sunmaktadır. Oysa metabolik cerrahi yöntemi ile hastalık kalıcı olarak tedavi edilebilmektedir. Ameliyat sonrası hem hastalıktan hem de mahkum oldukları ilaç ve insülinden kurtulan hastaların yaşam kaliteleri de artmaktadır. Metabolik cerrahi yöntemi sadece Tip 2 diyabet hastalarına uygulanabilmektedir. Çünkü, Tip 2 diyabette insülin üretimi olmasına rağmen vücut bunu kullanamaz. Biz, ameliyatla vücudun kendi ürettiği insülini doğru ve yeteri kadar kullanmasına yardım ediyoruz. Tip 1 diyabette ise insülin üretimi hiç yoktur. Bu nedenle Tip 1 diyabet hastalarına bu operasyon yapılamıyor" dedi.
"Ameliyata nasıl karar veriliyor"
Ameliyata karar vermeden önce hastaların Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde metabolik cerrahi ekibi tarafından ayrıntılı bir incelemeden geçirildiğini belirten Dr. Cengiz Bayram, "Bize başvuran hastalarda öncelikle pankreasın insülin üretme kapasitesi ve aktivitesi için C peptit ve insülin açlık ve tokluk miktarına, ayrıca diğer biyokimyasal tetkiklere bakıyoruz. Ameliyata tetkiklerin değerlendirilmesi sonucu karar veriyoruz. Diyabet ameliyatını laparoskopik (kapalı) olarak yani karın bölgesine uzun bir kesme işlemi yapılarak değil, küçük delikler açarak yapıyoruz. Bu nedenle hasta ameliyatın ardından 4 gün gibi kısa bir süre sonra taburcu edilerek sosyal yaşama katılım sağlayabiliyor. Ameliyat olan hastalarımız diyabet ile beraberindeki birçok metabolik sorundan da kurtulmuş oluyor" şeklinde konuştu.
400 üzerinde diyabet hastası
Bu cerrahi yöntemden faydalanmak isteyen çok sayıda diyabet hastasının Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne başvurduğunu ifade eden Dr. Bayram, “Dünyanın en büyük sağlık problemlerinden biri Tip 2 diyabettir. Bu hastalığın tedavisinde uyguladığımız metabolik (diyabet) cerrahi yöntemi sayesinde hastalarımızın diyabet ve hastalığa bağlı şikayetlerinden kurtulduğunu öğrenmek bizleri çok memnun ediyor. Yerli ve yabancı olmak üzere 400 üzerinde diyabet hastamıza bu cerrahi yöntemi başarıyla uyguladık. Diyabetli hastalar ameliyat sonrası hem ilaçtan hem de hastalığa bağlı şikayetlerden kurtulmanın sevinciyle bize geliyorlar. Onların memnuniyetini duyan diğer hastalar da hastanemize başvuruyor. Hastane olarak insanlarımızın derdine derman olabilmek, yaşamına olumlu anlamda katkı sağlamak bizleri de çok mutlu ediyor. Bu yöntemi başarıyla uygulayan en deneyimli birkaç sağlık kuruluşu arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz. Tedavi için sadece Türkiye’den değil, yurt dışından Tip 2 şeker hastaları tedavi için hastanemize başvuruyor. Bu da, sağlık turizmine verdiğimiz katkıyı göstermektedir. Özel Gaziantep Anka Hastanesi olarak ülkemizin adını sağlık alanında daha iyi noktalara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Konuyla ilgili bilgi almak isteyenlerin günün 24 saati 0342 329 27 27 numaralı telefondan ilgililere ulaşanak bilgi alabileceği de açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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