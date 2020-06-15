Milletvekili Koçer'den torba yasa değerlendirmesi

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Bütçe Komisyonunda kabul edilen ve bu hafta TBMM Genel Kurulunda görüşülecek olan ekonomiye ilişkin torba kanunu değerlendirdi.

En zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmeyi başaran Türkiye’nin devreye alınan akılcı ekonomik tedbirlerle hız kesmeden üretime devam ettiğini ifade eden Nejat Koçer, yaptığı değerlendirmede, "Bugüne kadar Plan ve Bütçe Komisyonumuzda, ülkemiz ekonomisine ilişkin yapısal reformlar niteliğinde pek çok kanun çalışması gerçekleştirdik. Bunlardan bir kısmı değişik kesimlerden milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren düzenlemelerken bir kısmı kamunun ihtiyaçlarını gidermeyi hedefleyen kanunlardı. Yine bu süreçte ekonomimize ilişkin olarak koronavirüs salgının ekonomiye olan etkilerini bertaraf etmek için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kanun çalışmalarımız oldu. Plan ve Bütçe Komisyonumuzda son olarak görüştüğümüz torba kanun ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenirken özellikle afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi ve günümüz şartları gereği çeşitli alanlardaki hizmetlere erişimde vatandaşlarımızın teknolojik imkanları güvenle kullanmasının sağlanması gibi çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun ile bu yıl meydana gelen üç depremde zarara uğrayan vatandaşlarımıza destek sağlanmasına imkân tanınıyor ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımıza aylık bağlanamamasının veya bağlanmış aylıklarının kesilmesinin önüne geçiliyor. Kanun teklifinde yer alan düzenleme ile Türkiye Vakıflar Bankasının gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına alınıyor ve Covid19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarının ilave finansman ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor. Kanunla; Bankaların faaliyet konularına ilişkin bankalar ve müşteriler arasındaki sözleşmelerin şekli düzenlenirken karşılıksız çekten hüküm giyen kişilere , tahliye tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini alacaklıya ödeme zorunluluğu getiriliyor. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile müşterileri arasındaki sözleşmelerin, yazılı veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak düzenlenebilmesi sağlanıyor. Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı satanlara yönelik cezaya ilişkin uygulama tarihi belirleniyor. Kamu iktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıklarında iç kontrol sistemi oluşturuluyor. Bakanlık müşaviri, müşavir, danışman gibi görevlerde bulunup, bu görevleri 9 Temmuz 2020'de sona eren müfettiş, kariyer uzman, mühendis, öğretmen, araştırmacı gibi kadro veya pozisyonlara atanacakların hakları yeniden düzenleniyor" dedi.

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