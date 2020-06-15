Gaziantep'te 2 araç çarpıştı: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GaziantepNizip karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpışırken, araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre GaziantepNizip karayolunda sürücüleri henüz belirlenemeyen 01 ABG 421 plakalı araç ile 27 BM 885 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddeti ile savrulan otomobilden yoldan çıkarken, 2 araçta bulunan toplam 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle dağıtlan araçların parçaları yola savrulurken, kontrollü olarak sağlanan trafik ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.