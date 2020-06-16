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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

İHA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan astım hastası kadın hastanede tedavi altına alınırken kadının yaşadığı ve 50 kişinin bulunduğu apartman karantina altına alındı.

İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde korona virüs testi pozitif çıkan astım hastası kadın hastanede tedavi altına alınırken kadının yaşadığı ve 50 kişinin bulunduğu apartman karantina altına alındı.

İslahiye ilçesi Göltepe Mahallesi'nde yaşayan ve astım hastası olduğu öğrenilen K.Y., rahatsızlanması üzerine İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada şüphe üzerine doktorlar kadına korona virüs testi yaptı. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından yaşlı kadın, İslahiye Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınırken kadının yaşadığı 50 kişilik apartman karantina altına alındı. Filyasyon ekibinin çalışma yürüttüğü evde İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 14 gün süre ile karantina uygulanacak. Aynı binada ikamet eden iki kişide de belirtiler üzerine test yapıldığı sonuçların beklendiği öğrenildi.

Karar üzerine bölgeye gelen ve binanın girişine şerit çeken jandarma ekipleri, binaya giriş çıkışları engelledi. Alınan test sonuçlarının da pozitif çıkması halinde ise siteye giriş ve çıkışların yasaklanacağı belirtildi.

İlaçlama ve dezenfekte çalışması yapılan binada yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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