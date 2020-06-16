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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor

İHA

Çiftçilere buğday, arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunulan Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki kırsal mahallerde bulunan arazilerde yol çalışmaları yürütülüyor.

Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor

Çiftçilere buğday, arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunulan Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki kırsal mahallerde bulunan arazilerde yol çalışmaları yürütülüyor.
Çiftçilere buğday ve arpa tohumu, hayvan yemi, zeytin, fıstık fidanı ve canlı hayvan desteğinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ile birlikte köylerde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
"Çiftçilerimize desteğimiz devam ediyor"
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu “Çiftçimize olan desteğimiz devam ediyor. Daha önce arpabuğday tohumu, gübre, fıstıkzeytin fidanı ve canlı hayvan desteklerimizin ardından şimdide Şahinbey Belediyesi olarak köylerimizin yollarını yapıyoruz. Traktörlerin ve iş makinalarının ulaşımını kolaylaştırmak adına arazi yollarını iyileştirme çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu çerçevede şuanda 22 tane köyümüzün arazi yollarını tamamladık. Her gün 3 ayrı alanda günde yaklaşık 4.55 km kendi iş makinalarımızla yol yapıyoruz. Yaz sezonu tamamlanmadan 80 köyümüzün arazi yollarını bitirmiş olacağız. Böylelikle çiftçimiz ürün için arazilerine gitmek istediklerinde arazi yollarını çok rahat bir şekilde kullana bilecekler. Bu yollar uzun yıllar hiçbir ihtiyaç duyulmadan çiftçimiz tarafından kullanılabilecek. Hayırlı uğurlu olsun ürünleri bereketli olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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