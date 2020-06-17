Evlerin çatılarında kenevir yetiştirirken yakalandılar

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evlerin çatılarına ekili 223 kök kenevir bitkisi ile 140 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.<br>Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'nde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, kenevir ekildiğini belirlediği 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan evlerin çatılarında ekili 223 kök kenevir ile 140 gram esrar ele geçirildi.<br>Gözaltına alınan 5 kişi, emniyette sorgulanmaya başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-17 10:12:19<br>

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