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Evin damında sera kurup hint keneviri yetiştirdiler Gaziantep'te 223 kök hint keneviri ele geçirildi

İHA

Gaziantep'te evlerinin damına sera kurup hint keneviri yetiştirildiği belirlenen şahıslara yönelik 5 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, dikili vaziyette 223 kök hint keneviri ele geçirilerek 5 şüpheli şahıs gözaltında alındı.

Evin damında sera kurup hint keneviri yetiştirdiler Gaziantep'te 223 kök hint keneviri ele geçirildi

Gaziantep'te evlerinin damına sera kurup hint keneviri yetiştirildiği belirlenen şahıslara yönelik 5 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda, dikili vaziyette 223 kök hint keneviri ele geçirilerek 5 şüpheli şahıs gözaltında alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kıbrıs Mahallesi'nde 5 evin damında küçük çaplı sera kurulup hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Ekipler, bahsi geçen adreslerin damlarında gizlenmiş küçük seralarda dikili vaziyette bulunan hint kenevirleri için operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 223 kök hint keneviri ile 140 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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