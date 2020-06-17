Anka’nın hedefi sağlık turizmi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anka’nın hedefi sağlık turizmi

İHA

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, uzman kadrosu, modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla sadece Türkiye değil, yurt dışından da Gaziantep'e hasta çekmeyi başardı.

Anka’nın hedefi sağlık turizmi

Gaziantep Özel Anka Hastanesi, uzman kadrosu, modern teknolojisi ve ileri teknik alt yapısıyla sadece Türkiye değil, yurt dışından da Gaziantep’e hasta çekmeyi başardı.
Sağlık turizminin gelişmesi yönündeki çalışmaları ve yatırımlarıyla dikkat çeken Gaziantep Özel Anka Hastanesi kent ekonomisine de önemli oranda katma değer sağlayabilmek için çalışıyor. Tüm branşları tek çatı altında toplayan tam teşekküllü sağlık hizmetiyle konumlandığı bölgeye yeni bir soluk getiren Gaziantep Özel Anka Hastanesi, gelişmeleri dikkate alarak yüksek nitelikli sağlık hizmeti vermeyi sürdürürken, Gaziantep’in sağlık turizminde öncü bir kent olması yönünde de çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Gaziantep’te 2016 yılının son çeyreğinde faaliyet göstermeye başlayan Gaziantep Özel Anka Hastanesi, uzman hekim kadrosu, ileri tıp teknolojisi, tam donanımlı tanı merkezleri ve multidisipliner hasta bakımı yaklaşımını benimseyerek, sadece bulunduğu bölgeye hizmet sunmakla kalmayıp, uluslararası hasta tedavisinde de tercih edilen bir hastane konumuna ulaştı.
Gaziantep Özel Anka Hastanesi, 13 bin metrekare kapalı alanda 75 yatak kapasitesi ile tam donanımlı Genel Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, ameliyathane, doğumhane, son teknoloji kullanılarak hazırlanmış görüntüleme merkezi ve laboratuvar ünitesi ile daha iyi hizmet vermek amacıyla sürekli yeniliklerin takipçisi oluyor.

TPN ünitesi önemli bir ihtiyacı gideriyor
Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde özellikle yenidoğan bebeklerin beslenmesinde en üst düzey hijyen kanallarında ve en uygun dozlarda sağlamak amacıyla kurulan “Total Paranteral Beslenme” (TPN) ünitesi hem Gaziantep’in hem de bölgenin önemli bir ihtiyacını gideriyor. TPN ünitesinde, yeni doğan ve ağızdan beslenemeyen bebekler için damar yoluyla yüksek protein, glikoz yağ ve vitamin gibi elementler içeren serumlar hazırlanırken, erken doğmuş, sağlıklı beslenmeyen akut veya kronik hastalıkları olan bebekler ve çocuk hastaların besinsel ihtiyaçları karşılanıyor.
Uzman hekim kadrosu ile tıbbi etik kuralları çerçevesinde hasta haklarını koruyan, hasta memnuniyeti odaklı, hastayı tamamen tüm süreçlerin merkezine koyan bir anlayışla sağlık hizmeti verilen Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde, hasta odaları, hastaların rahatı ve güvenliği göz önüne alınarak planlandı. Gerektiği zaman, ara yoğun bakım hizmeti ve her türlü acil müdahalenin yapılabileceği alt yapıya sahip odalarda güvenli sağlık hizmeti veriliyor. Hastanede, yatan hasta katlarında hemşire, doktor, diyetisyen ve fizyoterapist gibi diğer disiplinlerle ortak çalışma içinde en yüksek düzeyde hasta güvenliği ve bakım ilkesiyle hasta ve hasta yakınları ile 7 gün 24 saat en iyi şekilde ilgileniliyor.

Tüm branşlarda tanı ve tedavi hizmeti
Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, BağKur'lu hastalara ulaşan Anka Hastanesi'nde Cildiye ,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik, Göz Hastalıkları, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, Uyku Laboratuvarı röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor. Günün 24 saati her türlü sağlık sorunu için 0342 329 27 27 numaralı telefonlardan bilgi alınabilir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te, 535 kişiye 'sosyal mesafe' cezası 
YEREL HABERLER Gaziantep'te, 535 kişiye 'sosyal mesafe' cezası 
Evin damında sera kurup hint keneviri yetiştirdiler Gaziantep'te 223 kök hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Evin damında sera kurup hint keneviri ...
Buğday rekoltesi üreticinin yüzünü güldürüyor Araban Ovası'nda makarnalık sert buğday hasadı başladı
YEREL HABERLER Buğday rekoltesi üreticinin yüzünü güldürüyor Araban ...
Belediyede işe yerleştirme vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı
YEREL HABERLER Belediyede işe yerleştirme vaadiyle 10 kişiyi ...
Evlerin çatılarında kenevir yetiştirirken yakalandılar
YEREL HABERLER Evlerin çatılarında kenevir yetiştirirken ...
Gaziantep'te, nikah başvurularında eylül ayına tarih veriliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te, nikah başvurularında eylül ayına tarih ...
Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı
YEREL HABERLER Belediyede iş vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı
GSO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER GSO Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Prof. Dr. Hakkı Kazaz Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde
YEREL HABERLER Prof. Dr. Hakkı Kazaz Sanko Üniversitesi ...
Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor
YEREL HABERLER Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor
İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı apartman karantinaya ...
Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kuzenlerin silahlı kavgası: 1 ölü, 3 ...
Akraba aileler hastanede kavga etti, müdahale eden çalışanlar yaralandı
YEREL HABERLER Akraba aileler hastanede kavga etti, müdahale eden ...
Engelsiz Yaşam Merkezi yeniden öğrencileriyle buluştu
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Merkezi yeniden öğrencileriyle buluştu
Gaziantep'te kalabalık alanlar için dezenfeksiyon tüneli imal edildi GSO-MEM Toplu alanlara yönelik dezenfeksiyon tüneli imal etti
YEREL HABERLER Gaziantep'te kalabalık alanlar için dezenfeksiyon ...
GAGİAD 27 yaşında
YEREL HABERLER GAGİAD 27 yaşında
Gaziantep'te nakliyatçılarla yükleyiciler çatıştı: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te nakliyatçılarla yükleyiciler çatıştı: 1 ...
İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı bina karantinaya alındı
YEREL HABERLER İslahiye'de 50 kişinin yaşadığı bina karantinaya ...
Film sahnelerini aratmayan asayiş uygulaması Gaziantep’te 446 polisle dev asayiş ve narkotik uygulaması düzenlendi
YEREL HABERLER Film sahnelerini aratmayan asayiş ...
Gaziantep’te tedirgin eden görüntü Sosyal mesafe kuralına en az uyan il olan Gaziantep’te kaydedilen görüntüler ürkütüyor
YEREL HABERLER Gaziantep’te tedirgin eden görüntü Sosyal mesafe ...
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar Araçta bulunan 4 hava yastığının da açılmadığı kazada 4 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar Araçta bulunan ...
Gaziantep'te trafiği rahatlatacak proje
YEREL HABERLER Gaziantep'te trafiği rahatlatacak proje
Gaziantep'te, kameradan belirlenen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, kameradan belirlenen 2 kapkaç şüphelisi ...
Gaziantep'te 466 polisle 'narko-asayiş' operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep'te 466 polisle 'narko-asayiş' operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X