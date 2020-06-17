Gaziantep'te, 535 kişiye 'sosyal mesafe' cezası 

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal eden 535 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.<br>İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği belirlenen 535 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği belirtildi. Denetimlerde ayrıca 209 iş yerinde yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-17 10:54:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.