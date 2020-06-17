Gaziantep'teki zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre kaza, Vatan Caddesi'nde Y.E.B. yönetimindeki kamyonet önce hafif ticari araca, ardından da park halindeki bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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