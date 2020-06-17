Nurdağı’nda durdurulan otomobilde silahlar ele geçirildi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 5 tabanca ele geçirilirken 2 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, uygulama noktasında yapılan kontrollerde şüphelendiği aracı durdurarak yapılan aramada, 5 adet çeşitli marka ve kalibrede tabancalar ele geçirildi.

Ele geçirilen tabancaların ruhsatsız olduğu öğrenilmesi üzerine gözaltına alınan B.T. ve Ş.Ç. ifadeleri alınmak üzere Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Olayla ilgili 2 şüpheli ifadesi alınarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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