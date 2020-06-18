Gaziantep heyetinden Ankara’ya yatırım çıkarması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde yürütülen projelerin değerlendirilmesi ve yapımlarının hızlanması adına Ankara’da girişimlerde bulundu.

Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Milletvekilleriyle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’la bir araya gelerek, Gazişehirde yapılması planlanan yeni projeleri değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’te yapılacak devlet destekli projeleri değerlendirmek, süreçlerin hızlanması için Ankara’ya adeta çıkarma yaptı. Şehre devlet yatırımlarının getirilmesi, var olan çalışmaların hızlandırılması çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal’ı ziyaret etti. Görüşmede, şehir ekonomisine tamamlanmasıyla güçlü katkı sağlayacak olan Amanos Tünelleri, Organize Sanayi Bölgesi’nin otobana bağlayacak olan köprülü kavşaklar, tarım alanlarının sulanma altyapısının geliştirilmesi konularında projelendirilme çalışmalarının yapılması ve var olan faaliyetlerle birlikte hızlandırılıp tamamlanması konuları konuşuldu. Olumlu geçen görüşmelerde şehrin ulaşım, ekonomi, tarım ve sanayi konularına değinildi. Devlet yatırımlarıyla birlikte yeni dönemde Gaziantep’in hedefleri ve konumu konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ali Şahin İle Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan ve Başkanvekili Osman Toprak katıldı.

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