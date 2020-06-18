İslahiye'de, PTT şubesi koronavirüs tedbiri kapsamında kapatıldı

Maske takmamak için direndi! Cezayı yedi!

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<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, PTT şubesinde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine kapatılan şubede görevli 7 personel de evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Gaziantep'te bir PTT çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından başlatılan filyasyon çalışmalarında İslahiye PTT şubesinde görevli H.M.B. ile teması belirlendi. Bunun üzerine ekipler H.M.B. ve şubede çalışan diğer 6 personel hakkında karantina kararı aldı. Personellerin evlerine gönderilmesinin ardından dezenfekte edilen ve girişi de şerit çekilerek kapatılan PTT şubesi de tedbirler kapsamında geçici olarak hizmete kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-18 20:04:13<br>

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