Cami inşaatında çıkan yangın söndürüldü

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<br>Hasan KIRMIZITAŞMahir ALAN/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, daha önce çökme meydana gelen caminin inşaatında, iskele tahtalarının alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.<br>Akkent Mahallesi'nde bulunan ve geçen yıl 14 Kasım günü kubbe betonu için kurulan iskelenin çökmesi sonucu inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın hayatını kaybettiği Akkent Camii'nde öğleden sonra, yangın çıktı. İskele tahtalarının bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. <br>Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞMahir ALAN<br>2020-06-18 20:13:25<br>

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