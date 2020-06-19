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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV’li uzmanların LGS uyarısı

İHA

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencilere ve ailelere uyarılarda bulundu.

GKV’li uzmanların LGS uyarısı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, yarın yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencilere ve ailelere uyarılarda bulundu.
20 Haziran 2020 tarihinde yaklaşık 1.6 milyon 8. sınıf öğrencisinin gireceği LGS öncesi velilere uyarılarda bulunan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, “Sınavdan bir gün önce sınav gündemini mümkün olduğu kadar çocukların zihinlerinden uzaklaştırmaya çalışılmalıdır. Sohbet konunuzun sınav dışında olmasına özen gösterilmelidir” dedi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de binlerce öğrencinin katılacağı LGS öncesi velilere ve öğrencilere yönelik son uyarılarda bulunan uzmanlar, öğrencilerin sınav kaygısını yenmesi ve stresten uzak bir ortamda sınava girebilmesi için velilere önemli görevler düştüğünün altını çiziyor. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim de velilere yönelik yaptığı uyarılarda, “Aileler öncelikle kendi stresleriyle baş edebilmelidirler. Ebeveyninin stresli olduğunu gören çocuk baş etme becerisi geliştirmekte zorlanacaktır. Sınava bu kadar az bir zaman kala, odak noktaları tamamen sınav olacağı için kaygılanabilirler. Bu nedenle çocuğunuzla kurduğunuz iletişimde rahat olmanız, onların duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmanız çok önemlidir. Sınavdan önceki gün, sınav gündemi mümkün olduğu kadar zihinlerinden uzaklaştırmaya çalışılmalıdır. Sohbet konunuzun sınav dışında olmasına özen gösterilmelidir. Sınava az bir süre kala iyi dileklerde bulunmak için aranan öğrenci, farkında olunmadan strese girebilmektedir. Bu anlamda aramaların minimuma indirilmesi yararlı olacaktır. Sınava hazırlık sürecinde çocuğunuzun dengeli beslenmesi, düzenli uyuması, spor ve sanat aktiviteleri ve eğlenme gibi ihtiyaçlarını da sağlıklı ve uygun yollarla karşılaması için gerekli düzenlemeleri yapmaya özen gösterilmelidir. Kendini iyi hissedeceği yerlerde zaman geçirerek stres atması sağlanabilir. Eğlenceli ortamlarda bulunmak, açık havada zaman geçirmek stresini azaltacaktır. Beslenme konusunda proteinli ve az yağlı yiyecekler tercih edilmelidir. Normalde hiç yemediği farklı besinlerden uzak durulmalıdır. Normal rutini gibi yemelidir. Huzursuzluk, kalp çarpıntısı ve uykusuzluk gibi sağlık problemleri için bitki çaylarını tercih edilebilir. Sınav öncesi gece, normalden çok erken uyumasını istemek uykusuzluğunu tetikleyebilir. Uyumakta zorlanırsa ılık bir duş alıp rahatlatıcı müzikler dinleyebilirler” dedi.
LGS sınav molasına dikkat
Sınav öncesi öğrencilere de son uyarılarını yapan GKV Özel Okulları Rehberlik Bölüm Başkanı Fatma Harbiye Hekim, öğrencilerin sınav molasına da dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Hekim, “45 dakikalık molada sizi görmemesi, arkadaşları ile görüşmesi, (mümkün olduğunca sınav dışında konular konuşarak, sözel bölümü bitirmenin rahatlığı ile sayısal bölüme zihnen hazırlanması) daha sağlıklı olacaktır. Molanın amacı yoğun zihinsel performans sergiledikten sonra beynin ve bedenin rahatlamasıdır. Sınavın en önemli konularından biri de maske kullanımı ve sosyal mesafe uygulamaları olacak. Öğrencilerin kuruma geldiği andan itibaren kullanacakları maskeler kurum tarafından verilecektir. Sınavda kaygı düzeyini doğru yönetmek için doğru nefes tekniklerini kullanabilmek bu süreçte oldukça önemlidir. Genelde kaygılandığımız zaman nefesimiz kesilir. Böyle bir durum yaşayan öğrenci takıldığı soruyu bırakıp hemen bir başka soruya geçebilir ya da gözlerini kapatıp içinden 10'a kadar sayabilir. Bu süreçte öğrencilerin var olan koşullar altında ellerinden geleni yaptığına inanıyor, başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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