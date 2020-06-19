İslahiye'de cuma namazı kuyruğu

<br>Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, normalleşme adımları ile birlikte cuma namazı kılmak isteyenler, yaklaşık 400 metrelik kuyruk oluşturdu. <br>Koronavirüs sürecinde başlayan normalleşme adımları ile belirlenen alanlarda cuma namazının cemaatle kılınmasına izin verildi. Bu kapsamda İslahiye'de cuma namazı için alanlara giden vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Pazar alanında namaz kılmak isteyenlerin ateşleri tek tek ölçülerek, maske kontrolü yapıldı. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki kuyrukta sıra bekleyenlere, polis ekipleri tarafından sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarı yapıldı. Namaz kılmak için alana girenlere tek kullanımlık seccade dağıtılırken, maskesi olmayanlara ise meske verildi. DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir ÇELİK<br>2020-06-19 15:55:28<br>
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