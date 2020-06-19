Yeşilova ve Mezarlık Köprülü Kavşağı arası yol ve asfalt çalışmaları başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen yol ve asfalt çalışmaları kapsamında D400 Karayolu (İpekyolu) üzerinde bulunan Yeşilova Köprülü Kavşağı ile Mezarlık Köprülü Kavşağı arasındaki yolda 22 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren asfalt çalışması yapılacak.

Yeşilova Köprülü Kavşağı’nda Mezarlık Köprülü Kavşağı istikametine doğru araç trafiği karşı şeride aktarılacak olup, çalışma süresi boyunca ağır vasıtaların D400 Karayolu’na 07.00 ile 22.00 saatleri arasında girişi yasaklanacak. Bu yolu kullanmak isteyenler mecburi çevre yoluna geçmesi gerekmekte.

Vatandaşların mağdur olmaması ve trafik sıkışıklığı yaşanmaması adına bu güzergâhı kullanacakların alternatif yolları kullanmaları önemle rica olunur.

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