Gaziantep'te, 117 kişiye 'sosyal mesafe' cezası 

<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 117 kişiye cezai işlem uygulandı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği belirlenen 117 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Polis ekipleri ayrıca denetimleri sırasında kontrol ettiği 296 iş yerinden 1'i hakkında da tedbirlere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yasal işlem başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-20 12:30:10<br>

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