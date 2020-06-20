Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Gaziantep’te has şivesiyle sınavı değerlendiren öğrenci alınan tedbirleri ise şivesiyle eleştirdi

Gaziantep’te Liselere Geçiş Sınavından (LGS) çıkan öğrencinin yöre şivesiyle sınav değerlendirmesi gülümsetti.

Gaziantep’te 56 bin 400 öğrenci yeni tip korona virüse (Covid19) karşı alınan tedbirler ile LGS sınavda ter döktü. Sınavın zor geçtiğini belirten öğrencilerden Yunus Emre Orhan, yöreye has şivesiyle yaptığı değerlendirme gülümsetti. Sınava hazırlanamadığını belirten öğrenci, "Sınav çok kötüydü usta ya, ilk dönem zaten okula fazla gidemedim gördüğümüzü de yapamadık. Hiç bir şey yok. İngilizceyi bıraktım, Fen zaten kendi beni bıraktı. Yapamadık mağduruz bekliyoruz” dedi. Sınavda alınan covid19 tedbirlerine de değinen Orhan, “Önlemler alınmıştı da birazcık sıkıntılıydı usta. Sosyal mesafe diyorlar ben burada arkadaşım arkamda oturuyor öyle sosyal mesafe mi olur? Toplasan 10 santim olmaz. Buradaki kırmızı noktalar 1,5 metre araları var ama arkasında ise farklı oraya da öyle yapsanıza olur mu öyle” diyerek alınan tedbirleri anlattı.

Sınava giren öğrencilerden Ahmet Mustafa Akçay ise soruların çok uzun olmasından şikayet ederek, “Bir soru bir sayfaydı, uzundu ama cevapları da içindeydi. Çalışana kolaydı” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.