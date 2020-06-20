62 yıllık çift, 2 gün arayla yaşamını yitirdi, yan yana defnedildi

<br>Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),(DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, 62 yıllık evli Yeter Al(88) ve Mustafa Al(87), 48 saat arayla yaşamlarını yitirdi. Çift, yan yana toprağa verildi.<br>Koccağız Mahallesi'nde oturan ve 62 yıl aynı yastığa baş koyan 7 çocuk sahibi Yeter-Mustafa Al çifti, son aylarda yaşlılığa bağlı olarak yatağa bağlı hale geldi. Mustafa Al, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde, geçen çarşamba günü vefat etti.<br>Mustafa Al'ın cenazesi, aynı gün mahalle mezarlığında toprağa verildi. 62 yıllık eşini kaybettiten sonra fenalaşan Yeter Al da dün götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeter Al, eşinin yanına defnedildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK<br>2020-06-20 17:30:42<br>
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