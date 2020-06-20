DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu tutuklandı

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<br>GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ'ın istihbarat sorumlusu M.E.A., tutuklandı.<br>Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; M.E.A., polis operasyonu ile gözaltına alındı. Sorgulamasında terör örgütü DEAŞ içerisinde istihbarat sorumlusu olarak 'Ebu Katade Ken Safra' kod adını kullandığı belirlenen M.E.A., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ <br>2020-06-20 19:36:51<br>

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