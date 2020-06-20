Motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

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<br>Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, gece saatlerinde NurdağıGaziantep yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sakcagözü Mahallesi yakınlarında İbrahim T. yönetimindeki 27 GE 573 plakalı traktör ile Ali A.'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki C.D. ile traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK<br>2020-06-20 23:07:01<br>

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