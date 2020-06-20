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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

DHA

Motosiklet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

<br>Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, traktör ile  motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, gece saatlerinde NurdağıGaziantep yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sakcagözü Mahallesi yakınlarında İbrahim T. yönetimindeki 27 GE 573 plakalı traktör ile Ali A.'nın kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki C.D. ile traktör sürücüsü yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK<br>2020-06-20 23:07:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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