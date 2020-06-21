Bağ evine narkotik operasyonu: 5 gözaltı

Gaziantep’te Narkotik ekipleri Şehitkamil ilçesinde bir bağ evinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığını belirledi. Bağ evine yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal mahallede yapılan istihbarat çalışması sonucu bir bağ evinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığı belirlendi. Ekipler bağ evine düzenlediği şok baskınla 5 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise 3 kilo metamfetamin, 19 kilo sodyum asetat,10 gram kırmızı fosfor, 1 adet madde eritiminde kullanılan tüp, 1 adet ölçek olarak kullanılan kepçe başı ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.