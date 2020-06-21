Gaziantep'te askeri araç devrildi: 4 yaralı

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Gaziantep'in karkamış ilçesinde seyir halinde bulunan bir araç devrildi. Kazada 4 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Nizip ilçesinden Karkamış ilçesi istikametine seyir halinde bulunan askeri araç, tekerinin yerinden fırlaması nedeniyle yoldan çıktı. Yol kenarındaki tarlaya devrilen araçta bulunan 4 askerin yaralandığı öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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