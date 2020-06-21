Muharrem Balat’ın abla acısı

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Uluslararası Jeotermal Enerji Birliği ve MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat’ın ablası Makbule Der vefat etti.

Bir süredir böbrek yetmezliği ve astım rahatsızlığı tedavisi gören Der, hayatını kaybetti.

Gaziantep Asri Mezarlık’ta kılınan cenaze namazının ardından Der’in naşı aile kabristanlığında defnedildi.

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