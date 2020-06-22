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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kameradaki motosikletli kapkaççı yakaladı

DHA

GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 2 kişinin cep telefonunu alıp kaçan ve eşkali güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı. Geçen hafta art arda yaşanan kapkaç olayları, Beydilli ve Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişinin cep telefonları motosikletli kişiler tarafından çalındı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin, eşkalleri belirlendi. Böylelikle kimlikleri saptanan şüphelilerden biri, yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusunun...

Kameradaki motosikletli kapkaççı yakaladı

<br>GAZİANTEP, (DHA) GAZİANTEP'te, 2 kişinin cep telefonunu alıp kaçan ve eşkali güvenlik kameralarından belirlenerek yakalanan şüpheli, tutuklandı.<br>Geçen hafta art arda yaşanan kapkaç olayları, Beydilli ve Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişinin cep telefonları motosikletli kişiler tarafından çalındı. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden şüphelilerin, eşkalleri belirlendi. Böylelikle kimlikleri saptanan şüphelilerden biri, yakalanarak gözaltına alındı.<br>Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen adı açıklanmayan şüpheli, tutuklandı. Polis diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ<br>2020-06-22 10:15:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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